Anglais 5e Bloggers

Votre allié pour préparer vos cours ! Les objectifs détaillés et les ressources nécessaires pour chaque unité Des propositions de mise en oeuvre avec les corrigés et des exemples de production Une estimation du temps de réalisation de chaque activité Des conseils de différenciation et des idées pour la classe inversée Des idées de devoirs maison ou des exploitations alternatives Des documents inédits et des compléments culturels Des grilles d'évaluation critériées pour les projets finaux Des fiches d'évaluation des compétences linguistiques et communicatives