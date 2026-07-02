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Réflexion à propos de deux institutions du droit du mariage africain

Aneth Josiane Kana

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Cet ouvrage propose une étude comparée de deux institutions fondamentales du droit africain du mariage : le mariage coutumier sénégalais et le pré-mariage en République du Congo. Adoptant une approche comparatiste et s'appuyant sur la méthode exégétique, il s'efforce d'identifier les spécificités et d'établir des rapprochements entre les deux institutions légales. Sans vouloir s'enfermer dans une logique purement juridique, il accorde une place incontestable à la sociologie juridique de manière à rendre compte des écarts possibles entre la théorie et la pratique. Il contribue ainsi à une meilleure compréhension des systèmes juridiques africains francophones, dont les comparaisons se sont jusqu'ici trop souvent tournées vers le droit français. Juristes, acteurs politiques et sociaux, anthropologues, sociologues, étudiants en droit et chercheurs en sciences sociales y trouveront des analyses précieuses et rares sur ces systèmes, à capitaliser lors des réformes législatives.

Par Aneth Josiane Kana
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Aneth Josiane Kana

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Droit des régimes matrimoniaux

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Réflexion à propos de deux institutions du droit du mariage africain

Aneth Josiane Kana

Paru le 02/07/2026

150 pages

Editions L'Harmattan

17,00 €

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