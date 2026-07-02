Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Conflits armés, insécurité et migrations en Afrique

Ladiba Gondeu, Dieudonné Vaïdjiké

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les conflits armés, l'insécurité et les migrations constituent aujourd'hui des défis majeurs pour de nombreux pays africains. Issu d'un colloque international pluridisciplinaire tenu à N'Djamena les 17-18 décembre 2024, cet ouvrage rassemble les analyses de chercheurs de plusieurs disciplines autour des dynamiques contemporaines de la violence et de leurs impacts sur les sociétés africaines. Les contributions interrogent les causes historiques, politiques, sociales et économiques des conflits, tout en mettant en lumière leurs effets sur l'éducation, la cohésion sociale et la stabilité des Etats. En croisant approches théoriques et études de terrain, ce livre propose des pistes de réflexion pour mieux comprendre ces crises et envisager les conditions d'une paix durable et d'un vivre-ensemble renouvelé en Afrique.

Par Ladiba Gondeu, Dieudonné Vaïdjiké
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Ladiba Gondeu, Dieudonné Vaïdjiké

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Conflits armés, insécurité et migrations en Afrique par Ladiba Gondeu, Dieudonné Vaïdjiké

Commenter ce livre

 

Conflits armés, insécurité et migrations en Afrique

Ladiba Gondeu, Dieudonné Vaïdjiké

Paru le 02/07/2026

212 pages

Editions L'Harmattan

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336607375
9782336607375
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.