Conflits armés, insécurité et migrations en Afrique

Les conflits armés, l'insécurité et les migrations constituent aujourd'hui des défis majeurs pour de nombreux pays africains. Issu d'un colloque international pluridisciplinaire tenu à N'Djamena les 17-18 décembre 2024, cet ouvrage rassemble les analyses de chercheurs de plusieurs disciplines autour des dynamiques contemporaines de la violence et de leurs impacts sur les sociétés africaines. Les contributions interrogent les causes historiques, politiques, sociales et économiques des conflits, tout en mettant en lumière leurs effets sur l'éducation, la cohésion sociale et la stabilité des Etats. En croisant approches théoriques et études de terrain, ce livre propose des pistes de réflexion pour mieux comprendre ces crises et envisager les conditions d'une paix durable et d'un vivre-ensemble renouvelé en Afrique.