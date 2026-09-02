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#Roman francophone

Tel un oiseau blessé

Georges-Patrick Gleize

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Alexandre Borderie, gérant de supermarché apprécié de tous, est retrouvé mort sur le parking de son magasin, la nuque brisée, une silhouette de choucas tamponnée sur le front. Quelques années plus tard, deux autres hommes subissent le même sort. Aucun lien apparent, sinon une signature macabre... A Montgaillard, l'adjudant-chef Catherine Lemonnier, tout juste retraitée de la gendarmerie, s'ennuie ferme. Elle accepte de se pencher sur ce cold case que ses anciens collègues n'ont pas su élucider. En fouillant les archives, elle découvre que les trois victimes ont fréquenté la même école primaire dans les années 1950. Parmi les anciens élèves, un nom ressort : celui de Paul Maisonneuve, écrivain régional à succès. Pour approcher ce suspect aussi fascinant que troublant, Catherine s'inscrit à son atelier d'écriture à Toulouse. Quitte à se mettre elle-même en danger... Jusqu'où ira-t-elle pour faire éclater la vérité ?

Par Georges-Patrick Gleize
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Georges-Patrick Gleize

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Midi-Pyrénées

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Tel un oiseau blessé

Georges-Patrick Gleize

Paru le 02/09/2026

255 pages

Calmann-Lévy

19,90 €

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