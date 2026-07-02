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Regards sur le Sénégal et l’Afrique noire face à l'islam

Alphousseyni Cissé

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" Dans ce nouvel ouvrage, le Professeur, Alphousseyni Cissé, un des plus grands spécialistes d'Al-Ghazali, s'appuyant sur la pensée de celui-ci, le Coran et la Tradition prophétique, jette un regard profond sur la société en général, sur le monde musulman en particulier, et de manière plus particulière, sur l'Afrique Noire. Ainsi, en fidèle disciple d'Al-Ghazali dont il maitrise exceptionnellement la pensée, réfute-t-il, comme celui-ci l'avait fait avant lui, la prétention des philosophes et des grands penseurs du monde, mettant à nu leurs desseins et soulignant la déviance ou l'hérésie de ceux d'entre eux qui se disent croyants. Concernant le monde musulman et l'Afrique Noire, il commence par dénoncer l'islamisme "qui est le mal du siècle qui gangrène la bonne marche de l'humanité aujourd'hui" dit-il. Car, pour M. Cissé l'Islam est une religion et non une idéologie. Il dénonce également l'émigration clandestine des Africains qui n'est que suicide interdit par Dieu et "fléau qui frappe l'Afrique noire aujourd'hui". Il approfondit sa réflexion en s'appuyant sur la pensée mystique de ceux qu'il présente comme deux soleils éclairant le monde, l'un se levant en Orient (Imam al-Ghazali) et l'autre se levant en Occident (El Hadji Malick Sy qu'il appelle affectueusement Maoudo). Il en profite pour apporter la contradiction aux penseurs musulmans ou africains qu'il considère comme étant sortis de l'orthodoxie. " Docteur Moussa Kébé

Par Alphousseyni Cissé
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Alphousseyni Cissé

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Islam

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Regards sur le Sénégal et l’Afrique noire face à l'islam

Alphousseyni Cissé

Paru le 02/07/2026

208 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

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