Kate se trouve dans la chambre 706 pour un rendez-vous secret avec son amant lorsqu'elle apprend à la télévision qu'un groupe armé a pris le contrôle de l'hôtel. Barricadée dans cette pièce avec un homme qu'elle connaît à peine, Kate voit son passé défiler devant ses yeux : sa jeunesse mouvementée, l'amour qu'elle porte à son mari et à ses enfants mais aussi le sentiment oppressant que ces rôles de mère et d'épouse suscitent en elle. Alors que l'étau se resserre et que sa vie est en danger, jusqu'où ira Kate pour trouver enfin la liberté ?