Après un cambriolage, Gloria, une vieille dame gâtée au bord de la démence sénile, soupçonne tour à tour les personnes de son entourage. Cette enquête fait dérailler "l'équilibre" entre maîtresse et serviteurs et les entraîne dans les méandres du sexe, de l'amour et du crime. Bienvenue mon ogre raconte une fin de vie, la dépendance et l'ennui, l'isolement social, la dégénérescence mentale et physique contre lesquels lutte Gloria. Bienvenue mon ogre retrace l'histoire d'une identité qui s'efface, du déni d'exil d'une famille juive de Tunisie qui choisit la France pour patrie et passe, d'une génération à l'autre, de l'intégration à l'assimilation.