Le premier documentaire sur la maison sonore et interactif pour les tout-petits ! Un concept unique pour cet ouvrage : 12 puces sonores avec un bruit suivi d'une phrase descriptive, pour que les tout-petits associent le son et l'image et apprenne des mots nouveaux. Ainsi, ils écoutent le bruit de la chaîne hi-fi, du micro-ondes ou du sèche-cheveux, ou encore de la boîte à musique et du clavier d'ordinateur. Tous les décors du quotidien sont illustrés : le salon, la cuisine, le bureau et la salle de bains mais aussi la chambre et le garage. D'autre part, ils découvrent des volets à soulever pour appréhender les actions, découvrir des informations et se familiariser avec leur environnement. Un livre plein de surprises et de nouvelles informations pour les tout-petits ! Dans la même collection : - Les mers et les océans - Les transports - A la ferme - L'école maternelle - C'est Noël - Les dinosaures - La musique