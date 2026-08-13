Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

La maison

Charlie PoP, Pop Charlie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le premier documentaire sur la maison sonore et interactif pour les tout-petits ! Un concept unique pour cet ouvrage : 12 puces sonores avec un bruit suivi d'une phrase descriptive, pour que les tout-petits associent le son et l'image et apprenne des mots nouveaux. Ainsi, ils écoutent le bruit de la chaîne hi-fi, du micro-ondes ou du sèche-cheveux, ou encore de la boîte à musique et du clavier d'ordinateur. Tous les décors du quotidien sont illustrés : le salon, la cuisine, le bureau et la salle de bains mais aussi la chambre et le garage. D'autre part, ils découvrent des volets à soulever pour appréhender les actions, découvrir des informations et se familiariser avec leur environnement. Un livre plein de surprises et de nouvelles informations pour les tout-petits ! Dans la même collection : - Les mers et les océans - Les transports - A la ferme - L'école maternelle - C'est Noël - Les dinosaures - La musique

Par Charlie PoP, Pop Charlie
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Charlie PoP, Pop Charlie

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres encyclopédies (3 à 6 an

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La maison par Charlie PoP, Pop Charlie

Commenter ce livre

 

La maison

Charlie PoP, Pop Charlie

Paru le 13/08/2026

6 pages

Editions Gründ

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782324038808
9782324038808
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.