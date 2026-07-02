Proverbes et idiotismes de sagesse des Bandzèbi

Les proverbes apportent une sécurité dans notre recherche de la paix : ils sont comme des guides éprouvés par les siècles. Ce recueil de proverbes et d'expressions séculaires offre les clés nécessaires pour y parvenir, puisant dans une sagesse éprouvée par le temps. Au-delà de cette quête, un défi plus urgent se dessine : la protection de notre diversité linguistique. Le constat est alarmant : 25 % des langues meurent chaque année et, d'ici la fin du XXIe siècle, 50 % d'entre elles auront disparu. Les langues comptant moins de 5 000 locuteurs sont aujourd'hui en sursis, et cette perte continue emporte avec elle des pans entiers de la culture humaine. Cet ouvrage transmet aux jeunes générations l'essence du savoir des Bandzèbi. Ce peuple bantou, établi entre le Gabon et le sud-ouest du Congo Brazzaville, s'exprime en indzèbi, une langue transfrontalière riche de sens. En partageant ses maximes, ce livre devient une incitation vitale à préserver un patrimoine immatériel unique, indispensable à l'équilibre de notre société.