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CAP AEPE Accompagnant éducatif petite enfance

Virginie Châteaureynaud, Nelly Lellu, Irène Duchesne

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Par Virginie Châteaureynaud, Nelly Lellu, Irène Duchesne
Chez Vuibert

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Auteur

Virginie Châteaureynaud, Nelly Lellu, Irène Duchesne

Editeur

Vuibert

Genre

Multi-matières

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CAP AEPE Accompagnant éducatif petite enfance

Virginie Châteaureynaud, Nelly Lellu, Irène Duchesne

Paru le 13/08/2026

336 pages

Vuibert

22,90 €

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