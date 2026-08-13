CAP AEPE Accompagnant éducatif petite enfance

Une préparation complète et efficace pour réussir les EP1, EP2 et EP3 du CAP AEPE 2027-2028 ! Préparez-vous efficacement aux épreuves professionnelles du CAP Accompagnant éducatif petite enfance, grâce à : - un cours complet comprenant plus de 100 fiches de révisions comprenant des schémas, tableaux et illustrations ; - des rubriques "A savoir" , "Attention" et "Questions à un pro" pour faire le point sur une notion ou une technique professionnelle ; - + de 230 QCM et exercices corrigés pour tester vos connaissances ; - le sujet d'annales 2026 corrigé. Une offre numérique complète : - 100 QCM d'auto-évaluation ; - 7 schémas muets à compléter ; - 9 vidéos de techniques professionnelles ; - 10 activités d'animation complémentaires ; - + de sujets d'annales corrigés ; - 1 lexique ; - 1 fiche sur la loi ASAP ; - la charte nationale de l'accueil du jeune enfant ; - les définitions des actions de secours (plan d'intervention).