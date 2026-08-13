DEAES Diplôme d'Etat d'Accompagnant éducatif et social DF 1 à 5

Une préparation complète pour obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (DEAES) ! Indispensable, ce livre complet propose une préparation complète pour l'ensemble des cinq domaines de formation : - DF1 "Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne" ; - DF2 "Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de cette personne et des règles d'hygiène et de sécurité" ; - DF3 "Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne" ; - DF4 "Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention" ; - DF5 "Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des informations liées à l'accompagnement de la personne" . Retrouvez tous les outils pour réviser efficacement : - les informations essentielles à connaître sur le métier et la formation ; - + de115 fiches de cours traitant de l'ensemble des connaissances, des pratiques professionnelles et des savoir-faire à maîtriser avec de nombreux schémas et illustrations pour vous aider à mémoriser ; - des entraînements efficaces sous forme de QCM et de questions corrigés ; - des sujetsd'annales et simulations de soutenance oralecorrigés et commentés ponctués de conseils pour appréhender les épreuves de certification. Offert en ligne : - des schémas muets de biologie pour un entraînement optimal ; - le mémo du candidat ; - des sujets corrigés.