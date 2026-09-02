Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Ces gens qui nous empoisonnent l'existence

Lillian Glass

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Faire face aux relations toxiques Un conjoint, un parent, un ami, un patron, un collègue ... Certaines personnes de votre entourage vous font vous sentir inadéquat, sans valeur, provoquant une détresse émotionnelle et physique. Le dominateur, la victime, le tyran, le mythomane, l'égocentrique ... Le Dr Glass a classé 30 types de personnalités toxiques et vous propose des stratégies simples pour identifier précisément qui est toxique pour vous et pour savoir y faire face. Ce livre apporte des réponses à la question éternelle de savoir comment gérer et guérir des personnes qui ont semé le chaos dans votre vie et l'ont rendue difficile.

Par Lillian Glass
Chez Marabout

|

Auteur

Lillian Glass

Editeur

Marabout

Genre

Communication interpersonnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ces gens qui nous empoisonnent l'existence par Lillian Glass

Commenter ce livre

 

Ces gens qui nous empoisonnent l'existence

Lillian Glass

Paru le 02/09/2026

288 pages

Marabout

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501202411
9782501202411
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.