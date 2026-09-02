Ces gens qui nous empoisonnent l'existence

Faire face aux relations toxiques Un conjoint, un parent, un ami, un patron, un collègue ... Certaines personnes de votre entourage vous font vous sentir inadéquat, sans valeur, provoquant une détresse émotionnelle et physique. Le dominateur, la victime, le tyran, le mythomane, l'égocentrique ... Le Dr Glass a classé 30 types de personnalités toxiques et vous propose des stratégies simples pour identifier précisément qui est toxique pour vous et pour savoir y faire face. Ce livre apporte des réponses à la question éternelle de savoir comment gérer et guérir des personnes qui ont semé le chaos dans votre vie et l'ont rendue difficile.