L'emprise familiale

Pour ne plus subir le poids de notre histoire Nous sommes tous largement influencés par notre enfance, qui a constitué le terrain vierge sur lequel nos premières expériences ont laissé des empreintes profondes. Tour à tour belles et intelligentes, maladroites ou médiocres, parfois traumatisantes, ces expériences constituent le bagage psychique fondamental avec lequel nous affrontons tous, un jour ou l'autre, la complexité de la vie. Ce livre s'adresse aux personnes qui ont "mal à leur famille" . A ceux qui n'arrivent pas à prendre leur envol, sans comprendre véritablement pourquoi, ainsi qu'à tous les parents qui ne souhaitent pas faire peser sur leurs enfants le poids de leurs propres douleurs non résolues.