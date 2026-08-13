Le manuel tout-en-un incontournable pour réussir l'épreuve d'histoire du concours commun des IEP en 2026 et 2027 ! Mettez toutes les chances de votre côté en vous préparant efficacement au Concours commun des IEP, grâce à : - une méthode pas à pas assortie de conseils ; - tout le cours en 38 fiches pour maîtriser le programme officiel de l'épreuve "Les relations entre les puissances et les modèles politiques des années 1930 à nos jours. Histoire politique, sociale et culturelle de la France depuis les années 1930" ; - les 65 figures historiques clés ; - 200 documents historiques et repères à connaître ; - les 220 dates à retenir ; - 10 sujets corrigés, dont les deux sujets officiels 2026. OFFERT en ligne : - 10 vidéos "Focus" pour aller plus loin sur une thématique spécifique à chaque chapitre ; - 14 sujets corrigés supplémentaires ; - 175 QCM interactifs ; - 35 synthèses à compléter ; - un fil d'actualité.