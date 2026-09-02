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Trop connectés pour être heureux ?

Claire Dahan

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Les leviers pour recréer du lien à l'ère du numérique On s'inquiète souvent des conséquences du temps d'écran sur l'attention ou sur l'agressivité. Mais on interroge encore trop peu la façon dont le numérique impacte notre capacité à être en relation, à supporter l'absence et à réguler nos émotions. C'est pourtant ce que la psychologue Claire Dahan observe chaque jour dans son cabinet. Partager compulsivement son quotidien, attendre des likes, être laissé en "vu" , subir le ghosting ... Ces expériences aujourd'hui banales ne sont pas anodines. Elles réactivent des blessures d'attachement et sont source de surinterprétation, d'autodévalorisation, d'anxiété, et parfois même d'un véritable sentiment d'abandon. Dans cet ouvrage, Claire Dahan décrypte comment les stratégies des géants de la tech exploitent notre besoin fondamental de lien et fragilisent nos relations. Elle vous transmet des leviers concrets pour sortir des réflexes numériques, apaiser vos angoisses et nourrir vos relations. Car le véritable enjeu n'est pas tant de se déconnecter ... que de redonner toute sa place au lien réel !

Par Claire Dahan
Chez Marabout

|

Auteur

Claire Dahan

Editeur

Marabout

Genre

Garder la forme

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Trop connectés pour être heureux ?

Claire Dahan

Paru le 10/09/2026

256 pages

Marabout

18,90 €

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