Les sentinelles

Un roman lauréat du prestigieux Prix Pulitzer en 2024 (Catégorie Fiction) ! 1874, au lendemain de la guerre de Sécession. Sur les routes de Virginie Occidentale se croisent civils et soldats, renégats et vagabonds, affranchis et fugitifs. ConaLee, 12 ans, l'adulte de sa famille depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, entreprend un voyage avec sa mère qui n'a pas prononcé un mot depuis des mois et l'homme qu'on lui a dit d'appeler " papa ". Ce vétéran sudiste, qui s'est imposé dans leur monde, les dépose à l'entrée de l'asile d'aliénés de Trans-Allegheny. Là, loin de leurs proches et de leur refuge des Appalaches, se faisant passer pour une dame et sa bonne, mère et fille empruntent le long et périlleux chemin de la guérison. Jayne Anne Phillips tisse un récit envoûtant où la mémoire collective, les secrets familiaux et les fracas de l'Histoire se conjuguent. Dans une prose d'une beauté âpre, elle s'attache à dépeindre avec empathie les victimes, les blessés dans leur chair et leur âme. Et fait revivre une galerie de personnages mémorables : Dearbhla, la guérisseuse irlandaise qui sait lire dans les pierres, O'Shea, le veilleur de nuit amnésique ou encore Mrs Hexum, la cuisinière au grand coeur. Autant de sentinelles qui tentent à leur échelle de protéger un monde qui se délite et de réparer les vivants. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marc Amfreville " Une nuit noire qui nous aveugle de sa lumière. " Le Monde " Merveilleux. " Transfuge