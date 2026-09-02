Pour toi, mon enfant

Ce carnet vous invite à offrir vos meilleurs souvenirs à celui ou celle qui compte le plus : votre enfant. Au fil des pages, laissez une trace de votre histoire, de vos rêves, de vos rires et de vos valeurs. Racontez vos joies, vos doutes, vos secrets, et tout ce que vous souhaitez lui transmettre afin de l'accompagner tout au long sa vie. Ce livre intime est un lien unique entre les générations, un cadeau, un héritage où votre enfant retrouvera au fil de vos mots tout votre amour et toutes vos émotions, et qu'il pourra relire. Avant de le transmettre peut-être à son tour à ses propres enfants...