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Pour toi, mon enfant

Collective Oeuvre

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Ce carnet vous invite à offrir vos meilleurs souvenirs à celui ou celle qui compte le plus : votre enfant. Au fil des pages, laissez une trace de votre histoire, de vos rêves, de vos rires et de vos valeurs. Racontez vos joies, vos doutes, vos secrets, et tout ce que vous souhaitez lui transmettre afin de l'accompagner tout au long sa vie. Ce livre intime est un lien unique entre les générations, un cadeau, un héritage où votre enfant retrouvera au fil de vos mots tout votre amour et toutes vos émotions, et qu'il pourra relire. Avant de le transmettre peut-être à son tour à ses propres enfants...

Par Collective Oeuvre
Chez Memento

|

Auteur

Collective Oeuvre

Editeur

Memento

Genre

Monographies

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Pour toi, mon enfant

Collective Oeuvre

Paru le 16/09/2026

144 pages

Memento

14,90 €

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Scannez le code barre 9782488204354
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