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#Roman francophone

Nous serons tempête

Jesmyn Ward

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Jesmyn Ward, seule femme double lauréate du National Book Award, est de retour avec un roman puissant et lyrique qui nous plonge au coeur de la tragédie de l'esclavage. En Caroline du Sud et en Louisiane, avant la guerre de Sécession. La toute première arme que j'ai tenue a été la main de ma mère. Annis est encore une enfant quand sa mère est vendue à un autre propriétaire. Et n'est guère plus âgée quand son maître, qui est aussi l'homme qui a violé sa mère, s'en débarrasse avec d'autres esclaves. Lors de la terrible marche vers la nouvelle plantation de la Nouvelle Orléans, Annis tente de se raccrocher à la vie et aux enseignements de sa mère : se battre, toujours, avec les armes et les sagesses qu'elle lui a transmises. Avec la mémoire aussi, celle de ces femmes qui, avant d'être arrachées à leur terre, ont été les guerrières des rois du Dahomey. Avec la seule force qui lui reste, sa connaissance des plantes, des abeilles, de cette nature qui semble si hostile aux yeux des blancs et qui pourtant est nourricière à qui l'honore. Et puis, quand Annis se sent sombrer, elle peut encore implorer Aza, l'esprit de sa grand-mère, qui peut faire gronder l'orage et tomber la pluie. Celle qui quand la faim et la douleur se font trop fortes lui murmure qu'un jour, elle et ses frères et soeurs de malheur seront tempête... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Charles Recoursé " Magistral. " ELLE " Etourdissant de puissance et de poésie " Le Monde des livres " Une histoire de résilience et de résistance féminines. " Les Echos

Par Jesmyn Ward
Chez 10/18

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Auteur

Jesmyn Ward

Editeur

10/18

Genre

Littérature Italienne

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Nous serons tempête

Jesmyn Ward trad. Charles Recoursé

Paru le 13/08/2026

312 pages

10/18

8,90 €

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