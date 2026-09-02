Le pouvoir du silence

Et si votre véritable pouvoir ne résidait pas dans ce que vous dites... mais dans ce que vous choisissez de taire ? Ce blanc qui vous semble interminable, cette hésitation que vous vous empressez de combler, cette peur panique de ne plus rien avoir à dire... Nous avons tous appris à redouter le silence, à l'éviter, à le meubler à tout prix. Pourtant, les plus grands orateurs en ont fait leur force. A rebours des injonctions à "faire du bruit" , Nicolas Mel révèle comment le silence peut devenir une source de puissance et renverse une croyance profondément ancrée : parler plus ne rend pas plus convaincant. Le silence, lui, installe la présence, affirme l'autorité, suscite l'écoute et marque durablement les esprits. Ancien grand timide devenu expert de l'éloquence, il partage la méthode qui a permis aux plus grands dirigeants, politiques, entrepreneurs, managers ou étudiants de se libérer de la peur du regard des autres et de révolutionner leurs prises de parole. De la préparation à l'improvisation, de la gestion du trac à l'impact mémorable, découvrez comment : poser votre voix et habiter l'espace ; ne plus subir les blancs, mais les utiliser ; en dire moins pour marquer davantage ; captiver sans surjouer ; trouver votre propre signature oratoire. Dans un monde saturé de bruit, oser le silence est un acte de courage... et peut-être la forme d'éloquence la plus aboutie. Un guide essentiel pour celles et ceux qui veulent parler avec justesse et laisser une empreinte durable. Préfaces de Seydi Ba, avocat, et de Cyril de Sousa Cardoso, entrepreneur et co-fondateur de la chaire de recherche et d'enseignement Managia.