Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Une ombre... Un murmure

Christian Laborie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le destin singulier d'une jeune femme qui, pour faire face à l'intolérable, choisit la solitude de la forêt, une histoire d'amour sous le signe de la communion avec la nature. Inspirée d'une histoire vraie. Par l'auteur de Le Silence de tes yeux . Lorsque Robin, journaliste, reçoit un appel d'une inconnue affirmant être sa mère, il croit à une mauvaise plaisanterie. Sa mère est morte depuis plus de vingt ans. Pourtant, ce simple appel va l'entraîner sur les traces d'un passé dont il ignorait tout. A quinze ans, Gabrielle a quitté sa famille, prisonnière de l'emprise d'une communauté religieuse. Etouffée par l'autoritarisme et les interdits, elle choisit de fuir après avoir tenté de protéger son petit frère. Débute alors une incroyable aventure. Loin des hommes, seule dans les Cévennes, elle apprend à survivre au plus près de la nature. Sa rencontre avec Thomas, qui souffre d'une maladie incurable, va bouleverser son existence. Ensemble, ils parcourront l'Europe jusqu'au Grand Nord, poussés par un même désir d'absolu, avant que la vie ne les confronte à ses plus cruelles épreuves. Un destin hors du commun, porté par l'espoir, l'amour et un irrépressible besoin de liberté. Inspiré d'une histoire vraie.

Par Christian Laborie
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Christian Laborie

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Autres régions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Une ombre... Un murmure par Christian Laborie

Commenter ce livre

 

Une ombre... Un murmure

Christian Laborie

Paru le 13/08/2026

506 pages

Presses de la Cité

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258208315
9782258208315
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.