Une ombre... Un murmure

Le destin singulier d'une jeune femme qui, pour faire face à l'intolérable, choisit la solitude de la forêt, une histoire d'amour sous le signe de la communion avec la nature. Inspirée d'une histoire vraie. Par l'auteur de Le Silence de tes yeux . Lorsque Robin, journaliste, reçoit un appel d'une inconnue affirmant être sa mère, il croit à une mauvaise plaisanterie. Sa mère est morte depuis plus de vingt ans. Pourtant, ce simple appel va l'entraîner sur les traces d'un passé dont il ignorait tout. A quinze ans, Gabrielle a quitté sa famille, prisonnière de l'emprise d'une communauté religieuse. Etouffée par l'autoritarisme et les interdits, elle choisit de fuir après avoir tenté de protéger son petit frère. Débute alors une incroyable aventure. Loin des hommes, seule dans les Cévennes, elle apprend à survivre au plus près de la nature. Sa rencontre avec Thomas, qui souffre d'une maladie incurable, va bouleverser son existence. Ensemble, ils parcourront l'Europe jusqu'au Grand Nord, poussés par un même désir d'absolu, avant que la vie ne les confronte à ses plus cruelles épreuves. Un destin hors du commun, porté par l'espoir, l'amour et un irrépressible besoin de liberté. Inspiré d'une histoire vraie.