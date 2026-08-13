Sans laisser de trace

Même les chemins les plus incertains peuvent mener au bonheur... Charles Vincent a tout pour lui : une femme que tous lui envient, deux enfants brillants et une belle carrière. Pourtant, le bonheur lui échappe. Pris au piège d'un mariage sans amour et d'un métier qui ne l'intéresse plus, Charles a presque renoncé à être heureux. Jusqu'au soir où, alors qu'il est en route pour son manoir normand, sa voiture plonge du haut d'une falaise. Miraculé, il trouve refuge chez une jeune peintre, Aude Saint-Martin. Avec elle, Charles redécouvre la passion et décide de disparaître pour rester à ses côtés. Mais Aude a ses propres secrets, et les ombres menaçantes de son passé pourraient bien mettre en péril leur bonheur...