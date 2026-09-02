Méfiez-vous de ce que vous souhaitez... Roxie a un rêve un peu fou : être l'héroïne du prochain roman d'Anna Matthews, la Reine de la romance. Et son souhait pourrait bien être exaucé... sauf que cette fois, Anna écrit un thriller. Devenue, malgré elle, la protagoniste d'un genre littéraire dont elle ignore tout, Roxie fuit le danger et tombe sur Grant, professeur d'anglais anxieux, spécialiste en polars et, détail appréciable, le seul homme de la ville qui ne cherche pas à la tuer. Elle le kidnappe (gentiment) pour l'entraîner dans une aventure où la fiction déborde sur la réalité et où les chapitre s'écrivent sous leurs pas. Ils vont devoir faire équipe jusqu'à la dernière page en espérant avoir une fin heureuse, enfin, si l'autrice le veut bien ! Danger : amour au tournant ! " Drôle et charmant. C'est votre roman policier préféré combiné à votre romance préférée. Il reprend tous les grands tropes des deux genres et les transforme en quelque chose de nouveau et d'hilarant. " Tasha Coryell, autrice de Lettres d'amour à un tueur en série " Mortelle Romance m'a fait rire aux éclats (littéralement) tandis que l'autrice s'amuse brillamment avec les codes du thriller et de la romance pour tisser une histoire délicieusement captivante. Plein d'action, d'humour et de tendresse, ce roman rend hommage à tout ce que j'aime dans les comédies romantiques. Roxie et Grant ont conquis mon coeur. (Et ma hache.) J'ai hâte de le relire. " Lish McBride, autrice de Nécromanciens " C'est officiel, Kate Eberle m'obsède littéralement (sur le plan professionnel et parfaitement objectif, pas au sens où on l'entend dans un thriller). Mortelle Romance est une délicieuse comédie qui passe d'un genre à un autre, et est tout à fait désopilante. J'ai eu envie de la relire dès que j'ai atteint la dernière phrase. Grâce à son ingénieuse structure gigogne, ce premier roman extraordinaire a acquis une place de choix sur l'étagère de mes livres préférés et dans mon coeur " Sarah Adler, autrice de Mrs. Nash's Ashes " Mortelle Romance est un régal total. Une comédie romantique haletante qui brille par son intelligence et sa créativité. Il y a une éternité que je ne m'étais pas autant amusée en lisant un livre. Kate Eberle est une nouvelle voix hilarante, et je parie les yeux fermés que son monde vous convaincra. (Même avec tous les meurtres commis ! ) " Laura Hankin, autrice de One-Star Romance " Du crime, de la romance, de l'humour, un petit clin d'oeil à la critique littéraire... ce premier roman de Kate Eberle a tout pour plaire ! Si vous vous êtes déjà demandé ce que ça ferait d'être coincé dans votre roman préféré, ou de trouver l'amour là où vous l'attendez le moins, ou encore de voler une voiture façon GTA (vous verrez), vous allez adorer ce livre. Je l'ai dévoré ! "Alicia Thompson, autrice de Love in the Time of Serial Killers