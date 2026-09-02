A Vienne, tous les silences ont un prix. Vienne, de nos jours. Jouissant d'une réputation sulfureuse, l'Hôtel Orient brille au coeur de la ville, attirant les amants pour une nuit de plaisirs. Derrière ses rideaux de velours, les caméras sont proscrites, les pseudonymes sont de mises et chaque client cache bien des secrets. De nature discrète, Sterling Lockwood est la concierge idéale. Sensuelle et stoïque, elle est la parfaite gardienne de ce théâtre où le glamour le dispute au mystère. Mais un jour, à l'aube, deux clients sont retrouvés morts dans leur suite. Sterling doit alors transgresser la règle sacrée de l'anonymat : elle s'improvise enquêtrice au côté du séduisant inspecteur Andreas, pour trouver le coupable et sauver son propre honneur. Pour les fans des films A couteaux tirés ou encore de la série Only Murders in the Building. " Sensuel, sinistre et subtil. Sterling Lockwood volera votre coeur, mais plus pour le pire que pour le meilleur. " Stuart Turton, auteur des Sept Morts d'Evelyn Hardcastle " Un pur délice, imaginatif, élégant et profondément séducteur. La concierge Sterling Lockwood brise tous les coeurs dans une Vienne éternelle offrant le décor noir ultime pour le raffinement et l'humour d'Alessandra Ranelli. Un premier roman épatant et original pour une autrice à surveiller. " Gilly Macmillan, autrice de La Nanny " Un thriller ingénieux et parfaitement maîtrisé, dans un décor délicieusement décadent. Sterling Lockwood est une héroïne inoubliable. " Elly Griffiths, autrice du Journal de Claire Cassidy " Meurtre à l'Hôtel Orient est un polar étincelant et sensuel, situé dans un véritable love hotel viennois, avec une protagoniste fantastique : l'inarrêtable Sterling Lockwood. Entre les chambres drapées de velours, les ruelles sombres et la grandeur de la capitale autrichienne, ce roman m'a tenu en haleine autant qu'il m'a fait rire. Alors réservez votre chambre et rencontrez la concierge, vous ne le regretterez pas... tant que vous restez en vie. " David Goodman, auteur de A Reluctant Spy " Meurtre à l'Hôtel Orient est l'un des premiers romans les plus originaux que j'aie lus depuis un moment. Si Natasha Lyonne se mettait à faire Only Murders in the Building, ça ressemblerait probablement à ça. " Tariq Ashkanani, auteur de The Midnight King " Plein de surprises derrière chaque porte, Meurtre à l'Hôtel Orient est aussi intelligent que mystérieux, avec la galerie de personnages la plus irrésistible que j'aie rencontrée depuis longtemps. " Tiffany Crum, autrice de This Story Might Save Your Life