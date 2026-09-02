Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Madame Hjelde

Sigrid Undset

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Uni est une jeune femme qui rêve de devenir artiste. Elle vit chez ses parents et attend avec impatience d'entrer dans le monde. Elle se marie avec un dénommé Kristian Hjelde et dès lors sa vie connaît bien des changements. Matériel et quotidien, mais aussi intime. Uni laisse place à Madame Hjelde et s'absorbe dans l'intendance de la maison, l'éducation des enfants. Récit d'aspirations déçues, ce roman désenchanté se double d'un regard douloureux sur la condition des femmes au début du xxe siècle, le poids des conventions sociales et des obligations.

Par Sigrid Undset
Chez Cambourakis

|

Auteur

Sigrid Undset

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature scandinave

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Madame Hjelde par Sigrid Undset

Commenter ce livre

 

Madame Hjelde

Sigrid Undset trad. Marthe Metzger, Thekla Hammar

Paru le 02/09/2026

158 pages

Cambourakis

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386691928
9782386691928
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.