Uni est une jeune femme qui rêve de devenir artiste. Elle vit chez ses parents et attend avec impatience d'entrer dans le monde. Elle se marie avec un dénommé Kristian Hjelde et dès lors sa vie connaît bien des changements. Matériel et quotidien, mais aussi intime. Uni laisse place à Madame Hjelde et s'absorbe dans l'intendance de la maison, l'éducation des enfants. Récit d'aspirations déçues, ce roman désenchanté se double d'un regard douloureux sur la condition des femmes au début du xxe siècle, le poids des conventions sociales et des obligations.