Apprendre à éduquer le patient

Eduquer le patient représente aujourd'hui une pratique indissociable de la thérapeutique. Soigner par l'intelligence et les émotions partagées est une nécessité pour conserver la dimension humaniste des soins. Ce livre s'appuie sur des principes pédagogiques toujours actuels, sur lesquels se fonde l'éducation thérapeutique du patient. Il présente une approche et un ensemble de méthodes pédagogiques, l' "Ecole de Bobigny" , qui en font un guide méthodologique indispensable à tous les professionnels et acteurs de santé qui souhaitent développer et structurer l'éducation thérapeutique du patient. Cette nouvelle édition est enrichie par de nouveaux concepts qui éclairent ce que seront les futurs développements de l'ETP. Ils portent, par exemple, sur de nouveaux formats de l'ETP, dans les soins primaires, la santé orale, la place de la e-ETP et celle de l'engagement des patients. Cette 6e édition confirme qu'il ne peut y avoir de progrès dans le domaine de la santé sans éducation.