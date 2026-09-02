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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Period2.

Héloïse Brézillon

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Héloise Brézillon à beaucoup chanter avec les mésanges nos voix ne sont bientôt plus des voix et la parole s'oublie, s'étouffe dans le vacarme des forêts à beaucoup se taire dans les jardins, sur nos cernes poussent des boutures, nos cicatrices en fleurs. Dans un monde bouleversé par les effondrements, une intelligence artificielle, PERIOD., conçue pour répondre à l'urgence climatique, doit aider l'humanité à changer de période et retisser les liens abîmés avec les autres-qu'humains. La poésie science-fictionnelle d'Héloise Brézillon nous happe et nous bouleverse. Comme l'écrit Phoebe Hadjimarkos Clarke dans la préface : "Lire la poésie d'Héloise Brézillon, c'est accepter d'être fertilisé.e par le texte, d'être ouverte par le texte, de voir s'ouvrir les portes et les fenêtres et franchir les seuils divers sous l'effet d'une intelligence secrète, de l'intelligence serpentine du texte."

Par Héloïse Brézillon
Chez Cambourakis

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Auteur

Héloïse Brézillon

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature française

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Period2.

Héloïse Brézillon

Paru le 02/09/2026

Cambourakis

10,00 €

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