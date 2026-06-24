Accident ou meurtre ? Laura, journaliste d'investigation brillante, disparaît sans laisser de traces, plongeant son entourage dans l'inquiétude et le mystère. Derrière son absence se cachent secrets d'Etat et complots mortels qui tissent une toile de mensonges. Aux côtés de Jenny, sa soeur presque jumelle, le narrateur se lance dans une quête effrénée pour découvrir la vérité. Chaque indice intensifie le suspense et révèle des trahisons inattendues. Silence on tue est un thriller haletant où danger, mensonges et mystère se mêlent à chaque page.