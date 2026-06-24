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Silence on tue

Robert Tello-Bermejo

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Accident ou meurtre ? Laura, journaliste d'investigation brillante, disparaît sans laisser de traces, plongeant son entourage dans l'inquiétude et le mystère. Derrière son absence se cachent secrets d'Etat et complots mortels qui tissent une toile de mensonges. Aux côtés de Jenny, sa soeur presque jumelle, le narrateur se lance dans une quête effrénée pour découvrir la vérité. Chaque indice intensifie le suspense et révèle des trahisons inattendues. Silence on tue est un thriller haletant où danger, mensonges et mystère se mêlent à chaque page.

Par Robert Tello-Bermejo
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Robert Tello-Bermejo

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Thrillers

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Silence on tue

Robert Tello-Bermejo

Paru le 24/06/2026

224 pages

Le Lys Bleu

21,50 €

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