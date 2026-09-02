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Constellations Cruelles Tome 2

Shinoa

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Si elles n'étaient que de simples amies d'enfance, elle ne me regarderait pas comme ça... Cela fait une semaine que Fuyuki s'est mise en couple avec Kurokawa, et Eri ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter que ce changement ne l'éloigne de sa meilleure amie. Saura-t-elle être là pour Fuyuki et l'encourager dans sa relation ? Dans Constellations Cruelles, Shinoa explore les relations complexes de jeunes adultes aux désirs entravés. Sous sa plume d'une délicatesse infinie, leurs trajectoires douces-amères se mêlent avec réalisme et poésie.

Par Shinoa
Chez Akata

|

Auteur

Shinoa

Editeur

Akata

Genre

Josei/femme

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Constellations Cruelles Tome 2

Shinoa trad. Miyako Slocombe

Paru le 02/09/2026

188 pages

Akata

8,30 €

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