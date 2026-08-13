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EMC par le débat des 4 coins

Sylvie Hanot

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Une approche innovante de l'EMC avec la méthode du " Débat des 4 coins " qui met les élèves en action et les fait réfléchir. Cette méthode d'EMC incarnée, en prise avec la réalité de la classe et les enjeux contemporains, vise à doter les élèves d'outils intellectuels pour former des citoyens capables de dialoguer, de douter et de décider de manière éclairée . Objectifs - Couvrir le programme d'EMC à travers 15 débats clés en main . - Favoriser l'expression orale , l'écoute active et le développement de l'esprit critique des élèves. - Offrir aux enseignant. e. s une ressource complète : séquences, supports visuels, fiches de préparation, outils d'évaluation . Points forts - Une pédagogie active : les élèves deviennent acteurs de leur apprentissage moral et civique. - Un outil concret pour développer l'esprit critique . - Des mises en situation permettant aux élèves de confronter leurs opinions et de s'écouter mutuellement. "C'est une méthode idéale pour encourager l'ouverture d'esprit des élèves et leur esprit critique", Sylvie Hanot.

Par Sylvie Hanot
Chez Nathan

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Auteur

Sylvie Hanot

Editeur

Nathan

Genre

Primaire

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EMC par le débat des 4 coins

Sylvie Hanot

Paru le 13/08/2026

200 pages

Nathan

32,00 €

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Scannez le code barre 9782095069414
9782095069414
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