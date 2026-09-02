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Rooster Fighter - Coq de Baston T10

Shu Sakuratani

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Pour la justice, il se battra bec et griffes ! Cocori-K. -O. ! Poursuivis par Tsumegaki, un dangereux kijin de rang S, Keiji et ses compagnons doivent suivre un entraînement intensif pour espérer pouvoir le vaincre. Guidés par Pod, ils s'enfoncent dans les cavernes volcaniques de la forêt d'Aokigahara, où un site d'entraînement hors du commun est scellé. Mais l'entrée de celui-ci est gardée par une redoutable créature, et avec Tsumegaki sur leurs traces, chaque minute compte... Pourront-ils devenir assez forts avant qu'il ne soit trop tard ? Ecrit et dessiné par Shu Sakuratani, Rooster Fighter est un manga qui a su conquérir le coeur des lecteurs de nombreux pays. Action, parodie et humour sont au centre de ce récit survitaminé.

Par Shu Sakuratani
Chez Mangetsu

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Auteur

Shu Sakuratani

Editeur

Mangetsu

Genre

Manga

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Rooster Fighter - Coq de Baston T10

Shu Sakuratani trad. Alexandre Fournier

Paru le 02/09/2026

200 pages

Mangetsu

7,95 €

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