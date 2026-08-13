Ressources pour la classe

Un guide EVAR (Education à la vie affective et relationnelle) clés en main pour mettre en oeuvre le programme en toute sérénité avec les élèves de cycles 2 & 3. Ce guide pratique accompagne les enseignants dans la mise en place des 3 séances d'EVAR par an , en suivant la progression du programme et en livrant toutes les ressources pédagogiques nécessaires. Objectifs - Donner des outils pour informer les parents et les familles des objectifs pédagogiques de l'EVAR. - Aider les enseignants à mettre en place des séances autour de l'Education à la vie affective et relationnelle (EVAR) pour permettre une progression du CP au CM2. Points forts - Des séances prêtes à l'emploi , faciles à mettre en oeuvre, réalisables dans l'emploi du temps, avec peu de matériel. - Des activités adaptées à chaque niveau. - Des conseils et des retours d'expérience de terrain. - Des fiches élèves et des documents imprimables pour chaque séance. - Des fiches méthodologie : pour mener un cercle de parole ou un débat , pour créer une affiche, ou réaliser une carte mentale. - Des mémos imprimables pour les élèves et les parents.