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Ima Koi - Now, I'm in Love Tome 1

Ayuko Hatta

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Sous ses airs de brute, le garçon que j'aime a un coeur d'or ! Satomi est une lycéenne qui regrette amèrement de ne pas avoir déclaré sa flamme à son crush lorsqu'elle était au collège, mais elle s'est juré de ne plus jamais commettre la même erreur ! Tout bascule le jour où elle est harcelée dans le métro : elle tombe alors amoureuse de son sauveur, le jeune Yagyû, qui fréquente le même lycée qu'elle. Malheureusement, vu de près, Yagyû a tout d'un jeune voyou et affiche une attitude glaciale ! En dépit de cette première impression désastreuse, elle va progressivement tomber sous son charme... Avec son trait délicat et expressif, Ayuko Hatta (Bye Bye Liberty, Wolf Girl and Black Prince) signe une oeuvre où émotions et complicité se mêlent pour explorer les complexités du premier amour.

Par Ayuko Hatta
Chez Mangetsu

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Auteur

Ayuko Hatta

Editeur

Mangetsu

Genre

Shojo/fille

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Ima Koi - Now, I'm in Love Tome 1

Ayuko Hatta trad. Sara Correia

Paru le 02/09/2026

192 pages

Mangetsu

7,95 €

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