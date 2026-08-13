Ineffaçables

Alors que Bruxelles se remet d'une vague d'attentats, des fresques spectaculaires et choquantes apparaissent sur les murs de la ville. Au même moment, une série de crimes terrifiants frappe la capitale, faisant à chaque fois écho aux oeuvres du mystérieux graffeur. L'inspecteur Karel Jacobs, épaulé du jeune Fred Boland, se charge de cette affaire complexe. Il peut néanmoins compter sur l'aide de Samira, jeune rescapée d'une de ces agressions brutales, et de Virgile, un flic infirme relégué à la paperasserie et ancien membre de la cellule tag. Une course-poursuite dans les rues de Bruxelles s'engage, qui mènera le trio d'enquêteurs aux confins de la violence et de la raison...