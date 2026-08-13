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#Roman francophone

La nuit ravagée

Jean-Baptiste Del Amo, Amo jean-baptiste Del

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"- J'aimerais parfois que nos vies soient un film, continua-t-elle, et qu'on puisse appuyer sur avance rapide pour savoir ce qui nous attend. - Ce qu'on y verrait ne nous réjouirait peut-être pas. - Tant pis, il serait au moins encore temps de tout changer". Début des années 1990. Mehdi, Tom, Max, Alex et Lena vivent dans une banlieue résidentielle de Toulouse. Le quotidien ordinaire des adolescents bascule le jour où l'un de leurs camarades décède brusquement. Persuadés que la mort de celui-ci a un lien avec la maison abandonnée de l'impasse des Ormes, ils décident d'y entrer, sans se douter des périls auxquels ils s'exposent...

Par Jean-Baptiste Del Amo, Amo jean-baptiste Del
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Jean-Baptiste Del Amo, Amo jean-baptiste Del

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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La nuit ravagée

Jean-Baptiste Del Amo, Amo jean-baptiste Del

Paru le 13/08/2026

496 pages

Editions Gallimard

10,50 €

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Scannez le code barre 9782073143013
9782073143013
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