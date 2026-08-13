La nuit ravagée

"- J'aimerais parfois que nos vies soient un film, continua-t-elle, et qu'on puisse appuyer sur avance rapide pour savoir ce qui nous attend. - Ce qu'on y verrait ne nous réjouirait peut-être pas. - Tant pis, il serait au moins encore temps de tout changer". Début des années 1990. Mehdi, Tom, Max, Alex et Lena vivent dans une banlieue résidentielle de Toulouse. Le quotidien ordinaire des adolescents bascule le jour où l'un de leurs camarades décède brusquement. Persuadés que la mort de celui-ci a un lien avec la maison abandonnée de l'impasse des Ormes, ils décident d'y entrer, sans se douter des périls auxquels ils s'exposent...