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Thomas Jefferson, la Nature, l'individu et la liberté

David Bergeron

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Thomas Jefferson (1743-1826) est un acteur politique de premier plan. Principal auteur de la Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis d'Amérique (1776) et troisième président de l'Union (1801-1809), il est une figure incontournable de l'histoire américaine. Bien que des philosophes anglophones comme Mark Andrew Holowchak et Lee Ward se soient intéressés aux sources conceptuelles et à la substance philosophique de la pensée de ce père fondateur, peu d'études ont été produites sur ce thème dans la littérature académique francophone. Pour pallier ce manque, cet ouvrage propose un panorama général de la pensée philosophique de Jefferson.

Par David Bergeron
Chez Hermann

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Auteur

David Bergeron

Editeur

Hermann

Genre

Ouvrages généraux

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Thomas Jefferson, la Nature, l'individu et la liberté

David Bergeron

Paru le 24/06/2026

652 pages

Hermann

35,00 €

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Scannez le code barre 9791037047786
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