Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Medusa

Isabelle Sorente

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Je voulais devenir celle qu'ils choisiraient, c'était irrésistible. Je crois que c'est comme ça qu'on se fait piéger, on trouve ça irrésistible de devenir la fille choisie". Lorsque Marianne meurt à vingt ans dans des circonstances violentes, ses proches sont sous le choc. Ils tentent de comprendre ce qui a mené au drame. Sa mère relit les carnets noirs de sa fille. Son père dialogue avec ses souvenirs. Son frère, Liam, décide de reconstituer la dernière pensée de sa soeur en se rapprochant de Béatrix, la meilleure amie de Marianne. Peu à peu se dévoile l'autre visage de la jeune fille, prise au piège d'anciennes tragédies. Mais tous les secrets peuvent-ils être regardés en face ?

Par Isabelle Sorente
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Isabelle Sorente

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Medusa par Isabelle Sorente

Commenter ce livre

 

Medusa

Isabelle Sorente

Paru le 13/08/2026

432 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073096708
9782073096708
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.