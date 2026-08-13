"Je voulais devenir celle qu'ils choisiraient, c'était irrésistible. Je crois que c'est comme ça qu'on se fait piéger, on trouve ça irrésistible de devenir la fille choisie". Lorsque Marianne meurt à vingt ans dans des circonstances violentes, ses proches sont sous le choc. Ils tentent de comprendre ce qui a mené au drame. Sa mère relit les carnets noirs de sa fille. Son père dialogue avec ses souvenirs. Son frère, Liam, décide de reconstituer la dernière pensée de sa soeur en se rapprochant de Béatrix, la meilleure amie de Marianne. Peu à peu se dévoile l'autre visage de la jeune fille, prise au piège d'anciennes tragédies. Mais tous les secrets peuvent-ils être regardés en face ?