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#Roman francophone

Judas, mon frère !

Xavier Hurbin

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Le jour où Jésus marche vers la croix, deux autres destins basculent dans l'ombre : celui de Ruben, envoyé par son père à Jérusalem pour retrouver son frère Judas, disparu sans laisser de trace, et celui de Barabbas condamné à mort puis gracié alors qu'un autre prend sa place. D'un côté, Ruben, prisonnier de ses certitudes, se confronte aux disciples, incapable de comprendre les choix et la disparition de son frère. De l'autre, Barabbas, hanté par ce destin échangé, puis dérouté par sa rencontre avec l'étonnante Magda et les premières chrétiennes, découvre peu à peu le message de vie porté par celui qui est mort pour lui. Commence alors, pour chacun, un bouleversant voyage intérieur. A travers ces deux trajectoires qui se croisent et se répondent, ce roman, d'une sensibilité rare, nous plonge au coeur du mystère chrétien, celui d'une parole vivante et contagieuse. Un récit inspirant, humain et profondément émouvant, porté par une écriture lumineuse et accessible, qui invite chaque lecteur à entreprendre son propre chemin vers la lumière. Xavier Hurbin est coach professionnel. Faisant à son tour acte d'apôtre, il livre ici son premier roman.

Par Xavier Hurbin
Chez Nouvelle Cité

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Auteur

Xavier Hurbin

Editeur

Nouvelle Cité

Genre

Littérature française

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Judas, mon frère !

Xavier Hurbin

Paru le 02/09/2026

288 pages

Nouvelle Cité

19,90 €

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