Pirate mode d'emploi

Un petit guide pour apprendre comment devenir un véritable pirate. A l'abordage, moussaillon ! Attrape ce livre (et ton perroquet) pour apprendre à vivre comme un pirate sur les mers déchaînées. Entre les boulets de canon, les tempêtes ou encore les maladies... la vie de pirate n'est pas de tout repos. Mais si tu veux apprendre le jargon des pirates, découvrir comment ils s'occupaient à bord ou savoir comment survivre à une tempête en mer, ce livre est fait pour toi ! Ecrit dans un style animé, accessible, plein d'humour et rempli de détails historiques variés, ce livre est une manière ludique et amusante de découvrir l'histoire et la vie des pirates. dès 8 ans