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Et si on semait des étoiles dans notre vie...

Jeff StPierre

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Et si on semait des étoiles dans notre vie... est une invitation à regarder la vie avec plus de positivité et de sérénité. A travers des textes poétiques, de petits contes originaux et des pensées inspirantes, l'auteur aborde l'acceptation de soi et la bienveillance envers les autres. Chaque poème, par sa douceur et sa tendresse, est comme une étoile déposée dans le coeur, source d'apaisement, de réconfort et d'harmonie. Pour Jeff StPierre, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui nous aime en silence, et chacun de nous possède la clef du bonheur : il nous suffit de trouver la bonne porte.

Par Jeff StPierre
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Jeff StPierre

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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Et si on semait des étoiles dans notre vie...

Jeff StPierre

Paru le 02/07/2026

152 pages

Le Lys Bleu

17,00 €

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Scannez le code barre 9791044047397
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