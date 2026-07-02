Et si on semait des étoiles dans notre vie... est une invitation à regarder la vie avec plus de positivité et de sérénité. A travers des textes poétiques, de petits contes originaux et des pensées inspirantes, l'auteur aborde l'acceptation de soi et la bienveillance envers les autres. Chaque poème, par sa douceur et sa tendresse, est comme une étoile déposée dans le coeur, source d'apaisement, de réconfort et d'harmonie. Pour Jeff StPierre, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui nous aime en silence, et chacun de nous possède la clef du bonheur : il nous suffit de trouver la bonne porte.