Des chemins pour se perdre

En charge de jeunes adolescents africains accueillis dans l'Education nationale, une professeure très impliquée dans leur aventure humaine explore les enjeux individuels de leur fuite et leur espoir de reconstruction en France. Sa confrontation avec ces exilés perdus dans un monde inconnu réveille en elle la mémoire de sa propre errance dans la quête de son identité. En faisant alterner son expérience intime et le récit fragmenté de deux adolescents, Amara jeune fille en transition de genre et Fatou mère malgré elle, la narratrice relate, avec la part d'imaginaire que sous-tend toute écriture, la beauté et l'effroi de l'exil.