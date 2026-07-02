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#Roman francophone

Ils étaient de Grochocièz

Henri Kaminska

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Au coeur du village de Grochocièz, sur les rives de la Vistule, naît Piotr Kaminski. Fils d'une lignée paysanne éprouvée par le labeur et l'Histoire, il grandit au milieu des siens qui luttent pour leur survie et leur dignité. Tandis que les récits d'un grand-père, vétéran des épopées napoléoniennes, irriguent les rêves de liberté, les destins se nouent entre la chaumière natale et les mines de Silésie. Henri Kaminska signe ici une vaste fresque familiale, sensible et charnelle, où les tourmentes nationales s'invitent dans l'intimité des foyers. Porté par des personnages d'une profonde humanité, ce roman fait revivre un peuple entier, tiraillé entre foi, dénuement et soif d'émancipation.

Par Henri Kaminska
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Henri Kaminska

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Romans historiques

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Ils étaient de Grochocièz

Henri Kaminska

Paru le 02/07/2026

280 pages

Le Lys Bleu

24,00 €

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Scannez le code barre 9791044041333
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