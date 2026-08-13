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Rosa Parks

Caroline Rolland-Diamond

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Un documentaire richement illustré sur Rosa Parks, symbole de la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis. Découvre la vie et le parcours de l'une des plus grandes femmes de l'Histoire : Rosa Parks ! Grâce à ce documentaire richement illustré de photographies, plonge dans l'histoire de Rosa Parks, la " mère du mouvement des droits civiques ". Tu découvriras son enfance, ses combats et les rencontres qui ont changé sa vie... mais aussi l'impact qu'elle a eu dans le monde entier ! Caroline Rolland-Diamond est historienne des Etats-Unis à l'université Paris-Ouest-Nanterre et spécialiste des mouvements sociaux américains.

Par Caroline Rolland-Diamond
Chez Merci les Livres

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Auteur

Caroline Rolland-Diamond

Editeur

Merci les Livres

Genre

De la Révolution à nos jours

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Rosa Parks

Caroline Rolland-Diamond

Paru le 13/08/2026

32 pages

Merci les Livres

7,95 €

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