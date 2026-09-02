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IFRS 17 

Anne Bonjour

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Entrée en vigueur le 1er janvier 2023, la norme IFRS 17 a profondément transformé la comptabilisation des contrats d'assurance. En redéfinissant les principes de leur valorisation, elle apporte une vision renouvelée de la performance des assureurs. A la croisée de la comptabilité et de l'actuariat, IFRS 17 constitue toutefois l'une des normes les plus exigeantes. Sa mise en oeuvre nécessite de comprendre sa logique économique, maîtriser ses mécanismes et en mesurer les conséquences tant sur les états financiers que sur le pilotage de l'activité. Conçu comme un guide pratique, cet ouvrage accompagne le lecteur pas à pas dans l'appropriation de la norme. S'appuyant sur une démarche pédagogique, il est enrichi de nombreux schémas, d'illustrations et d'exemples chiffrés progressifs pour faciliter la compréhension des mécanismes clés. Ce livre présente les principes fondamentaux d'IFRS 17, détaille les modèles de valorisation (BBA, PAA et VFA), analyse les situations particulières et éclaire les enjeux de la communication financière sous IFRS 17. Destiné aux professionnels de l'assurance, de la finance, de la comptabilité, de l'actuariat, de l'audit et du conseil, ainsi qu'aux étudiants spécialisés, cet ouvrage constitue un outil de référence pour comprendre les exigences de la norme IFRS 17, les mettre en oeuvre avec rigueur et analyser l'information financière qu'elle produit.

Par Anne Bonjour
Chez Groupe Industrie Services Info

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Auteur

Anne Bonjour

Editeur

Groupe Industrie Services Info

Genre

Assurances

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IFRS 17 

Anne Bonjour

Paru le 02/09/2026

280 pages

Groupe Industrie Services Info

55,00 €

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