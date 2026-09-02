L'île au poulailler Intégrale

Quand c'est la femme qui prend la mer, c'est pas la mer qui prend l'homme... La piraterie est un métier simple : on localise un navire, on tue l'équipage puis on rafle le butin. Mais quand les pirates se font détrousser par d'autres pirates qui ont à leur tête une femme, la vie à bord se complique sérieusement pour notre Capitaine dont l'autorité était déjà mise à mal par l'équipage ! Piqué au vif - et poussé par ses hommes qui menacent de se mutiner - le capitaine met un point d'honneur à prendre en chasse cette piratesse callipyge qui les a dépouillés... Et c'est ainsi qu'ils échoueront sur l'Ile au Poulailler ! Sélectionné à Angoulême, plébiscité par la critique et récipiendaire du Prix Artémisia 2010, ce récit d'aventures d'une femme puissante à la gouaille truculente est désormais disponible dans une intégrale soignée de la collection Treize Etrange.