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L'île au poulailler Intégrale

Laureline Mattiussi

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Quand c'est la femme qui prend la mer, c'est pas la mer qui prend l'homme... La piraterie est un métier simple : on localise un navire, on tue l'équipage puis on rafle le butin. Mais quand les pirates se font détrousser par d'autres pirates qui ont à leur tête une femme, la vie à bord se complique sérieusement pour notre Capitaine dont l'autorité était déjà mise à mal par l'équipage ! Piqué au vif - et poussé par ses hommes qui menacent de se mutiner - le capitaine met un point d'honneur à prendre en chasse cette piratesse callipyge qui les a dépouillés... Et c'est ainsi qu'ils échoueront sur l'Ile au Poulailler ! Sélectionné à Angoulême, plébiscité par la critique et récipiendaire du Prix Artémisia 2010, ce récit d'aventures d'une femme puissante à la gouaille truculente est désormais disponible dans une intégrale soignée de la collection Treize Etrange.

Par Laureline Mattiussi
Chez Glénat

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Auteur

Laureline Mattiussi

Editeur

Glénat

Genre

Aventure

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L'île au poulailler Intégrale

Laureline Mattiussi

Paru le 02/09/2026

164 pages

Glénat

24,00 €

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