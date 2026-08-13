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Kilomètre zéro

Maud Ankaoua, Camille Lamache

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Le chemin du bonheur Et vous, jusqu'où irez-vous pour sauver une amie ? Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, vit le rythme effréné de ses journées ; sa vie se résume au travail, au luxe et à sa salle de sport. Ses rêves... quels rêves ? Cette vie bien rodée ne lui en laisse pas la place jusqu'au jour où sa meilleure amie, Romane, lui demande un immense service. Question de vie ou de mort. Maëlle, sceptique, accepte la mission malgré elle. Elle rejoint le Népal, où l'ascension des Annapurnas sera un véritable parcours initiatique. Quand la jeune femme prend conscience que la réalité n'est peut-être pas celle que l'on a toujours voulu lui faire croire... c'est sa propre quête qui commence. C'est au cours d'expériences et de rencontres bouleversantes que Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie. Mais réussira-t-elle à sauver son amie ? "Vous devez trouver à l'intérieur de vous-même l'endroit où rien n'est impossible". Deepak Chopra Interprétation humaine

Par Maud Ankaoua, Camille Lamache
Chez Lizzie

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Auteur

Maud Ankaoua, Camille Lamache

Editeur

Lizzie

Genre

CD K7 Littérature

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Kilomètre zéro

Maud Ankaoua, Camille Lamache

Paru le 13/08/2026

Lizzie

21,90 €

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