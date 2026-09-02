Sang indien et mémoire blanche : l'homme aux deux visages 1884, Montana. Dans la petite communauté d'Owl Creek la nouvelle se répand comme une trainée de poudre : un jeune homme laissé pour mort vient d'être retrouvé sur les berges glacées du fleuve. Sauvé in extremis, recueilli et soigné par deux soeurs, Clara et Elizabeth, l'inconnu est surnommé Birdy. Mais à son réveil, il se mure dans le silence... Les blessures qu'on lui a infligées cicatrisent mais son coeur n'est plus que haine et larmes mêlées. Sa présence intrigue et toutes sortes de rumeurs se propagent. Pour certains l'homme serait un Indien - il porte un tatouage Blackfeet. D'autres soutiennent que c'est un blanc, un trappeur. Et si c'était les deux : l'un de ces pauvres gosses enlevés jadis par les tribus indiennes ? Tandis que la ferme s'enfonce dans l'hiver, les deux soeurs s'attachent à ce miraculé au regard bleu qui se révèle un chasseur hors pair. Mais un soir, le passé refait surface : deux hommes armés surgissent à la recherche d'un certain Jan Ferlin, alias White Bird ! Il est temps pour Birdy de révéler sa véritable identité. Tiraillé entre deux mondes, celui qui cache un passé tragique doit affronter les fantômes de son histoire s'il veut commencer à vivre en homme libre... Pour ça, il devra retourner là où tout a commencé : sur les terres sauvages du Montana, appelées aussi Big Sky... Entre quête d'identité, secret de famille, violence raciale et espoir de rédemption, Big Sky nous plonge dans une fresque poignante au coeur d'une Amérique où les cicatrices du passé ne s'effacent jamais vraiment. Un western âpre et habité au décor grandiose qui célèbre la force de la nature avec un dessin classique et puissant. Par ailleurs l'oeuvre semble s'inspirer de références issues du western classique (Prisonnière du Désert de John Ford ; La Captive aux Yeux Clairs d'Howard Hawks) et moderne (Jeremiah Johnson ; Danse avec les loups...)