Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Big Sky

Serge Perrotin, Marc Bourgne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sang indien et mémoire blanche : l'homme aux deux visages 1884, Montana. Dans la petite communauté d'Owl Creek la nouvelle se répand comme une trainée de poudre : un jeune homme laissé pour mort vient d'être retrouvé sur les berges glacées du fleuve. Sauvé in extremis, recueilli et soigné par deux soeurs, Clara et Elizabeth, l'inconnu est surnommé Birdy. Mais à son réveil, il se mure dans le silence... Les blessures qu'on lui a infligées cicatrisent mais son coeur n'est plus que haine et larmes mêlées. Sa présence intrigue et toutes sortes de rumeurs se propagent. Pour certains l'homme serait un Indien - il porte un tatouage Blackfeet. D'autres soutiennent que c'est un blanc, un trappeur. Et si c'était les deux : l'un de ces pauvres gosses enlevés jadis par les tribus indiennes ? Tandis que la ferme s'enfonce dans l'hiver, les deux soeurs s'attachent à ce miraculé au regard bleu qui se révèle un chasseur hors pair. Mais un soir, le passé refait surface : deux hommes armés surgissent à la recherche d'un certain Jan Ferlin, alias White Bird ! Il est temps pour Birdy de révéler sa véritable identité. Tiraillé entre deux mondes, celui qui cache un passé tragique doit affronter les fantômes de son histoire s'il veut commencer à vivre en homme libre... Pour ça, il devra retourner là où tout a commencé : sur les terres sauvages du Montana, appelées aussi Big Sky... Entre quête d'identité, secret de famille, violence raciale et espoir de rédemption, Big Sky nous plonge dans une fresque poignante au coeur d'une Amérique où les cicatrices du passé ne s'effacent jamais vraiment. Un western âpre et habité au décor grandiose qui célèbre la force de la nature avec un dessin classique et puissant. Par ailleurs l'oeuvre semble s'inspirer de références issues du western classique (Prisonnière du Désert de John Ford ; La Captive aux Yeux Clairs d'Howard Hawks) et moderne (Jeremiah Johnson ; Danse avec les loups...)

Par Serge Perrotin, Marc Bourgne
Chez Glénat

|

Auteur

Serge Perrotin, Marc Bourgne

Editeur

Glénat

Genre

Western

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Big Sky par Serge Perrotin, Marc Bourgne

Commenter ce livre

 

Big Sky

Serge Perrotin, Marc Bourgne

Paru le 02/09/2026

72 pages

Glénat

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344073612
9782344073612
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.