Pas simple de s'attaquer aux secrets du MI5. Les dossiers ont une fâcheuse tendance à s'égarer et les mémoires à flancher. Depuis deux ans, la commission gouvernementale Monochrome piétine. Lancée pour mettre au jour les dérives du renseignement britannique, elle ne récolte que des fins de non-recevoir. A sa tête, Griselda Fleet et Malcolm Kyle, deux fonctionnaires mis au placard, font face à un mur : la cheffe du Service, passée maîtresse dans l'art du sabotage bureaucratique. L'affaire semble enterrée... jusqu'à ce qu'un dossier classifié atterrisse dans le chariot de courses de Malcolm. A l'intérieur : les détails d'une opération clandestine dans le Berlin réunifié qu'on croyait enfouie sous les décombres de la guerre froide. Un fiasco si retentissant que le Service a dû réécrire trente ans de son histoire pour le dissimuler. En ouvrant cette boîte de Pandore, Griselda et Malcolm ignorent qu'à l'autre bout du pays, un homme est traqué en pleine nuit. Quelqu'un veut le faire disparaître : la preuve que trois décennies plus tard, certains secrets d'Etat ont encore le pouvoir de tuer. Avec "Les Heures secrètes", le créateur de "Slow Horses" signe une nouvelle fois un thriller magistral, grinçant et d'une ironie jubilatoire.