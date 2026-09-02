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Margaret Atwood : "Non au harcèlement"

François Roca, Bruno Doucey

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Parce que le harcèlement revient dans tous les ateliers d'écriture de "Ceux qui ont dit non", voici avec ce nouveau titre de la collection une thématique qui manquait cruellement jusque-là : le harcèlement, et plus particulièrement le harcèlement scolaire. A travers la figure de la romancière canadienne Margaret Atwood, c'est l'occasion d'aborder un sujet aussi douloureux que nécessaire face à l'urgence de donner des armes aux jeunes pour résister, savoir comment faire face à ce fléau pour ne pas rester seul(e).

Par François Roca, Bruno Doucey
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

François Roca, Bruno Doucey

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Société et citoyenneté

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Margaret Atwood : "Non au harcèlement"

François Roca, Bruno Doucey

Paru le 02/09/2026

96 pages

Actes Sud Editions

10,90 €

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9782330224523
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