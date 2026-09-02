Margaret Atwood : "Non au harcèlement"

Parce que le harcèlement revient dans tous les ateliers d'écriture de "Ceux qui ont dit non", voici avec ce nouveau titre de la collection une thématique qui manquait cruellement jusque-là : le harcèlement, et plus particulièrement le harcèlement scolaire. A travers la figure de la romancière canadienne Margaret Atwood, c'est l'occasion d'aborder un sujet aussi douloureux que nécessaire face à l'urgence de donner des armes aux jeunes pour résister, savoir comment faire face à ce fléau pour ne pas rester seul(e).