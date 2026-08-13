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Petit Ours

Tam Tam Editions, Xxx

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- Un livre-pousette tout doux en tissu racky - Eléments en feutrine à toucher : stimulent le développement sensoriel de bébé. - Avec un anneau de dentition qui pends au livre. Avec ce livre-pousette, les sorties n'auront jamais été aussi amusantes. Grâce à une sangle élastique, les parents peuvent attacher le livre à la poussette, ce qui permet à leur enfant d'apprendre de nouveaux mots en cours de route. Les bébés prendront plaisir à toucher et interagir avec les éléments tout doux du livre.

Par Tam Tam Editions, Xxx
Chez Yoyo Editions

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Auteur

Tam Tam Editions, Xxx

Editeur

Yoyo Editions

Genre

Livres tissu

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Petit Ours

Tam Tam Editions, Xxx

Paru le 13/08/2026

8 pages

Yoyo Editions

12,95 €

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Scannez le code barre 9789465247083
9789465247083
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